В МВД разъяснили изменения в правилах дорожного движения - ФОТО

С 1 января текущего года в силу вступило только ограничение скорости движения в населенных пунктах до 50 километров в час, внедрение видеофиксации нарушений и изменение порядка выдачи водительских прав.

Об этом в четверг, 4 января, пояснили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины. По данным ведомства, что касается удостоверений, то первое будет выдаваться на два года с правом обмена на постоянное, если водитель за этот время совершит не более трех нарушений.

Вместе с тем в МВД обратили внимание на то, что изменение размера штрафов невозможно без внесения соответствующих изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях Верховной Радой Украины. Поэтом новая система штрафов еще не начала действовать.

При этом предлагается повысить штраф за превышение скорости более чем на 50 километров в час до 3 400 гривен тогда как сейчас это составляет 510 гривен. За оставление места ДТП предлагается штраф 3 400 гривен и возможность лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев. Кроме того, в 20 раз предлагается увеличить размер штрафа за управление авто без соответствующего права до 10 200 гривен, а за повторное нарушение - 40 800 гривен.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 1 января в Украине вступило в силу ограничение скорости транспорта. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 10 ноября 2017 года, а 27 ноября его опубликовали в официальной правительственной газете "Урядовый курьер". Разрешенная скорость движения в населенных пунктах снижена с 60 до 50 километров в час. В Министерстве внутренних дел Украины уверены, что это решение будет способствовать значительному повышению уровня безопасности дорожного движения и сохранению жизни людей.