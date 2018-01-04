Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сегодня, 4 января 2017 года, будет сохраняться значительная лавинная опасность.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
В частности, по данным Гидрометцентра, в связи со снегопадами на высокогорье будет сохраняться значительная снеголавинная опасность третьего уровня.
Кроме того, в ГСЧС сообщили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик. Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лавинная опасность в украинских Карпатах возможна в связи с оттепелью. Украинские синоптики предупредили про значительную лавинную опасность в Карпатах.