09:58 04.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

На высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей сегодня, 4 января 2017 года, будет сохраняться значительная лавинная опасность.

Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, по данным Гидрометцентра, в связи со снегопадами на высокогорье будет сохраняться значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик. Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лавинная опасность в украинских Карпатах возможна в связи с оттепелью. Украинские синоптики предупредили про значительную лавинную опасность в Карпатах.

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