Синоптики предупреждают о лавинной опасности в Карпатах

Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В частности, по данным Гидрометцентра, в связи со снегопадами на высокогорье будет сохраняться значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Кроме того, в ГСЧС сообщили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик. Высота отрыва 1050 м над уровнем моря, объемом 12500 куб. м.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", лавинная опасность в украинских Карпатах возможна в связи с оттепелью. Украинские синоптики предупредили про значительную лавинную опасность в Карпатах.