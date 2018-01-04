Полиция задержала заместителя военкома Белгорода-Днестровского

Заместитель военного комиссара - начальником отдела Белгород-Днестровского объединенного городского военного комиссариата попался при получении тысячи долларов неправомерной выгоды.

Как сообщила пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины, военный требовал и получил от мужчины деньги за то, чтобы не призывать его в армию. Во время получения взятки военный был задержан.

В настоящее время ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины Получение взятки. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция Харьковской области задержала служащий главного управления Государственной фискальной службы в регионе. Чиновник попался на взятки 250 тысяч гривен. Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, задержанный требовал деньги от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.