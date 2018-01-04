Капитан сборной Украины вновь стал отцом - ФОТО

Счастливое событие у молодой семьи произошло в канун Нового года. Жена футболиста родила ему дочь, которую родители назвали Доминикой.Футболист подарил жене в благодарность за дочь ошеломляющий подарок – машину.

Примечательно, что от первого брака у Ротаня — 11-летняя дочь Ангелина, а также двое сыновей — девятилетний Богдан и семилетний Захар.

Несколько лет назад футболист женился второй раз, в конце 2013 года у Руслана и Кристины родилась дочь Мирослава.

Напомним, что Руслан Ротань пополнил ряды пражской "Славии" летом 2017 года. В нынешнем сезоне в составе команды он провел 14 поединков. В конце октября в Киеве украинский полузащитник получил лицензию тренера высшей категории от УЕФА.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", всемирно известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, стал отцом двойни. У них с женой родились две девочки, которых назвали Оливия и Элли.