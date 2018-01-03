В Карпатах сошла огромная лавина

Ее обнаружили в среду, 3 января. При этом во время обследования лавинных очагов выявлено объем лавины в 12 500 кубических метров с северо-восточной экспозиции горы Темнатик в Закарпатской области.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ориентировочная дата восхождение лавины 31 декабря 2017 года.

Высота отрыва составила 1050 метров над уровнем моря. Вместе с тем убытков и жертв, к счастью, она не принесла.

В свою очередь синоптики предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей до сих пор ожидается значительное снеголавинная опасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинские синоптики предупреждают о значительном повышении уровня лавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей. По данным Укргидрометцентра в среду, 3 января, в Карпатах в связи со снегопадами могут сойти лавины.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей установлена опасность третьего уровня.