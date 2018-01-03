Сегодня в Карпатах повышенная лавиноопасность

По данным Укргидрометцентра в среду, 3 января, в Карпатах в связи со снегопадами могут сойти лавины. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные синоптиков, сегодня на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей установлена опасность третьего уровня.

Кроме того, в ГосЧС сообщили, что при обследовании лавинных очагов в Закарпатской области обнаружено схождение мокрой лавины с северо-восточной экспозиции горы Темнатик. Высота отрыва составляет 1050 метров над уровнем моря, объемом 12500 кубических метров. Ориентировочная дата схождения 31 декабря 2017 года, ущерба нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 января на западе Украины синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду, только во Львовской и Закарпатской областях возможны дожди. Дневная температура воздуха в регионе составит 3-6 градусов тепла.