Геймер установил мировой рекорд в Тетрисе - ВИДЕО

В свою очередь, как предыдущие рекордсмены смогли набрать такое же количество баллов за две минуты.
Кстати, "Тетрис" по сей день остается одной из самых популярных старых игр. В настоящее время геймеры продолжают ставить в ней рекорды скорости.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайские разработчики компьютерных игр за этот год на международном рынке заработали около 55 млрд юаней, около 8,2 млрд долларов, что на 14,5 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.
Дочь хозяйки компании L’Oreal несколько лет пыталась доказать, что ее мать больше не может адекватно распоряжаться своим огромным состоянием. В результате, парижский суд признал самую богатую женщину Франции Лилиан Бетанкур слабоумной и отдал 88-летнюю миллиардершу под опеку дочери.