Геймер установил мировой рекорд в Тетрисе - ВИДЕО

Об этом пишет Sploid.Gizmodo.

По словам игрока, рекорд был поставлен совершенно случайно. В результате геймер смог набрать 300 тысяч очков за 1 минуту и 57 секунд.

В свою очередь, как предыдущие рекордсмены смогли набрать такое же количество баллов за две минуты.

Кстати, "Тетрис" по сей день остается одной из самых популярных старых игр. В настоящее время геймеры продолжают ставить в ней рекорды скорости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайские разработчики компьютерных игр за этот год на международном рынке заработали около 55 млрд юаней, около 8,2 млрд долларов, что на 14,5 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.