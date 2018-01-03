17:35 03.01.2018 | Общество | Новости
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Геймер установил мировой рекорд в Тетрисе - ВИДЕО

Американский геймер с ником NubbinsGoody поставил новый рекорд в версии "Тетрис" 1989 года для приставки NES.

Геймер установил мировой рекорд в Тетрисе - ВИДЕО

Об этом пишет Sploid.Gizmodo.

По словам игрока, рекорд был поставлен совершенно случайно. В результате геймер смог набрать 300 тысяч очков за 1 минуту и 57 секунд.

В свою очередь, как предыдущие рекордсмены смогли набрать такое же количество баллов за две минуты.

Кстати, "Тетрис" по сей день остается одной из самых популярных старых игр. В настоящее время геймеры продолжают ставить в ней рекорды скорости.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", китайские разработчики компьютерных игр за этот год на международном рынке заработали около 55 млрд юаней, около 8,2 млрд долларов, что на 14,5 процентов превышает аналогичный показатель прошлого года.

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