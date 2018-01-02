Во вторник в Украине тепло и облачно

В западных, а днем также в Житомирской и Винницкой областях пройдет небольшой, в Карпатах и Закарпатье - умеренный дождь, в горах с мокрым снегом.

На остальной территории осадков синоптики не обещают.

Ночью и в первой половине дня в Украине местами туман. Ветер юго-восточный, в западных областях днем северо-западный, 5-10 метров на секунду

Температура воздуха днем составит 0-5 градусов тепла.

В Киеве сегодня местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 1-3 градуса тепла. Днем будет от 3 до 5 теплых градусов.

В западных областях дождь с мокрым снегом, местами туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем столбики термометров покажут от 0 до 5 градусов выше нуля.

В северных областях местами небольшие осадки, туман. Ночная температура воздуха будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем на улице будет от минус 1 до плюс 5 градусов.

В центральных областях синоптики осадков не обещают. Местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 0-5 градусов.

В восточных областях без существенных осадков, ночью и в первой половине дня местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем потеплеет до 0-5 градусов.

На юге страны сегодня осадков не предвидится. Ночью и в первой половине дня местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до минус 3 градуса. Днем температура воздуха поднимется до 4-9 градусов.

В Крыму без существенных осадков, местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. Днем воздух прогреется до 8-10 градусов.

Народный прогноз погоды: 2 января почитается память святого Игнатия Богоносца. Погода этого дня предсказывает погоду августа. Наши предки подметили: насколько сильный мороз в этот день, настолько жарко будет летом. А если есть иней на деревьях, то погода в ближайшие дни будет ясной. В старину был обычай на Игнатия вокруг дома обносить иконы, защищая таким образом дом от зла. В этот день садоводы трясут плодовые деревья, чтобы хороший урожай был.