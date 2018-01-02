07:45 02.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские военные поздравили страну с Новым годом - ВИДЕО

Украинские защитники с передовой поздравили украинцев с Новым Годом и наступающим праздников Рождества.

Украинские военные поздравили страну с Новым годом - ВИДЕО

Об этом передает пресс-служба Минобороны. Так, наши ратоборцы и бойцы пожелали нашим гражданам счастья и успеха в новом году, мирного неба над головой и новых свершений.

Солдаты записали серию поздравительных роликов и выложили их в социальные сети. Ситуация в так называемых "республиках" остается неспокойной и напряженной, однако украинская армия делает все возможное для того, чтобы вернуть временно оккупированные территории на востоке страны, отмечают в Генштабе.

"Чтобы мы обязательно победили и мир воцарился на всей территории Украины!", - говорится в видеообращении.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю. 

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