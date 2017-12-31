10:52 31.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100183145:roman

Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня в Украине на большинстве территории осадков не ожидается. Об этом передает Украинские гдрометцентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

На протяжении всего дня на севере страны стоит ожидать солнечную и ясную погоду, температура воздуха поднимется до трех-пяти градусов со знаком плюс. В восточных областях местами небольшой мокрый снег, температурный максимум составит четыре-шесть градусов тепла. На юге страны ясно, термометры в Николаевской, Одесской и Херсонской областях покажут температуру на уровне пяти-восьми градусов тепла. Ветер синоптики прогнозируют северо-западный со скоростью пять-девять м\с.

По состоянию на 31 декабря синоптики осадков не прогнозируют. В Киеве сегодня ясная погода, температура воздуха составляет пять-шесть градусов со знаком плюс. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Киев накрыла метеорологическая зима

Поделиться
Читайте также:
 
В Сирии совершено нападение на лагерь беженцев Макрон одобрил новую налоговую реформу На Донбассе опять неспокойно Установлен официальный курс гривны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив