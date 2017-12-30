Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам

Об этом сообщило министерство иностранных дел этой страны.

По информации ведомства, пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.Выдача паспортов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым и на 15% по сравнению с 2015 годом.

Повышенный интерес к ирландскому гражданству в Дублине связывают с намерением Великобритании покинуть Евросоюз в 2019 году.

С лета прошлого года, когда британцы на референдуме проголосовали за Brexit, в других странах ЕС также стало расти число заявлений от граждан Великобритании на получение гражданства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Госмиграционная служба нашей страны намерена в течение ближайших месяцев вернуться к плановой выдачи загранпаспортов.