10:18 30.12.2017 | Общество | Новости
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Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам

Ирландское правительство в 2017 году выдало рекордное число паспортов иностранцам ирландского происхождения. 

Ирландия выдала рекордное количество паспортов иностранцам

 Об этом сообщило министерство иностранных дел этой страны.

По информации ведомства, пятую часть из 779 тысяч выданных за год удостоверений личности получили заявители, живущие в Великобритании и Северной Ирландии.Выдача паспортов увеличилась на 6% по сравнению с прошлым и на 15% по сравнению с 2015 годом.

Повышенный интерес к ирландскому гражданству в Дублине связывают с намерением Великобритании покинуть Евросоюз в 2019 году.

С лета прошлого года, когда британцы на референдуме проголосовали за Brexit, в других странах ЕС также стало расти число заявлений от граждан Великобритании на получение гражданства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Госмиграционная служба нашей страны намерена в течение ближайших месяцев вернуться к плановой выдачи загранпаспортов.

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