Число искателей убежища в ЕС сократилось вдвое

Соотвествующие данные стали известны из Евростата.

Как отмечается, за весь 2016 год в ЕС заявления на убежище подали 1,2 миллиона человек, в 2015 году - 1,25 миллиона.

Согласно цитируемой статистике, ЕС во второй половине 2016 года удовлетворил 62% заявлений на получение убежища. В первой половине 2017 года этот показатель составлял 48%. В третьем квартале 2017 года он снизился еще больше - до 43%.

При этом в министерстве внутренних дел Германии заявили, что до ноября 2017 года в ФРГ было подано 207 тыс. заявлений на получение убежища. Это на 71% меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда искатели убежища подали 723 тыс. заявлений.

В свою очередь в Германии примерно вдвое сократилось число прибывших нелегалов. Так, если за весь 2016 год она составляла 111 тысяч человек, то за первые 10 месяцев 2017 года - менее 46 тысяч человек.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Германии готово оказать материальную помощь семьям беженцев, которые готовы вернуться на родину. Ообщая сумма выплаты может составить три тыс евро, однако уже сейчас руководство страны начинает сокращать дотационную поддержку беженцев.