В зоне АТО задержали информатора террористов

Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Согласно этой информации – сотрудники СБУ установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был недавно завербован представителями "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте".

За деньги злоумышленник передавал боевикам данные о размещении и про личный состав подразделений сил АТО, что ещены размна территории Донецкой области. В СБУ также добавили, что оперативники задержали информатора и изъяли средства связи и носители информации.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО задержали информатора "ЛНР".