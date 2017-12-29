14:20 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО задержали информатора террористов

Работники СБУ в районе проведения АТО разоблачили и задержали информатора боевиков. 

В зоне АТО задержали информатора террористов

Такие данные распространила пресс-служба СБУ. Согласно этой информации – сотрудники СБУ установили, что уроженец Донецка, проживающий на подконтрольной украинской власти территории, был недавно завербован представителями "МГБ ДНР" через социальную сеть "Вконтакте".

За деньги злоумышленник передавал боевикам данные о размещении и про личный состав подразделений сил АТО, что ещены размна территории Донецкой области.  В СБУ также добавили, что оперативники задержали информатора и изъяли средства связи и носители информации.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО задержали информатора "ЛНР".

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