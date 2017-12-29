В Украине в пятницу буде тепло и ветрено, местами пройдут дожди

Ночью в западных областях, а днем на Правобережье и в Черниговской области ожидаются дожди, в Карпатах – мокрый снег. На остальной территории без осадков. Ночью и утром в восточной части туман.

Ветер южный, 7-12 метров на секунду, местами, кроме востока, порывы будут достигать 5-20 метров на секунду, в Карпатах - 19-24 метров на секунду.

Температура воздуха днем составит днем 5-10 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем возможен дождь. Температура воздуха ночью составит 3-5 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут от 7 до 9 теплых градусов.

На западе Украины ночью умеренный, а днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0-7 градусов тепла. Днем потеплеет до 2-9 градусов.

На севере страны сегодня днем также дождь. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 3-10 градусов.

В центре Украины днем дождь. Ночная температура воздуха составит 0-7 градусов тепла. Днем термометры покажут от 4 до 10 теплых градусов.

На востоке страны сегодня сухо, однако ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 2 до плюс 3 градуса. Днем будет от 1 до 6 теплых градусов.

На юге Украины днем местами дождь, ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 0-7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 4-11 градусов.

Народный прогноз: 29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: Аггей иней сей, а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным. Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.