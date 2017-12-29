11:59 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сказка "двенадцать месяцев" стала реальностью в Винницкой области

Всего за несколько дней до Нового Года из-за теплой погоды, в винницких лесах расцвели подснежники.

Сказка

Но, несмотря на то, что это Краснокнижные цветы местные жители  массово срывают их и продают, передают украинские СМИ.

По словам предприимчивых винничан, зимние подснежники быстро раскупают. За букет из полутора десятков первоцветов продавцы просят 25-30 гривен.

Цветоводы рассказывают, что это уже вторая зима, когда перед Новым годом появляются подснежники. Также отмечается, что экологи начали рейдовые проверки, но браконьеров пока не обнаружили.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Мелитополе под открытым небо расцвела сирень. Вместе с тем в Запорожье цветут розы и летают бабочки. В середине декабря зацвели сирень, ромашки, мальвы и другие цветы.

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