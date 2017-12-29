18:49 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Обмен пленными: некоторые подозреваются в дезертирстве

В ходе обмена пленными были освобождены 14 подозреваемых в дезертирстве.

Обмен пленными: некоторые подозреваются в дезертирстве

Часть освобожденных украинских заложников в процессе обмена пленными 27 декабря 2017 г. являются фигурантами уголовных дел про дезертирство. Об этом при помощи Facebook поведал советник президента Украины Юрий Бирюков.

Согласно его данным – среди 73 освобождаемых не все "героические герои". Это 14 человек: по ним имеются уголовные производства по факту самовольного оставления частей. Он также добавил, что этих освобожденных планировалось доставить в Киев отдельно, но из-за погодных условий аэропорт Жуляны не принимал самолеты.

Как сообщал УРА-Информ, в США прокомментировали обмен пленными на Донбассе.

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