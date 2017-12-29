07:45 29.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГосЧС восстановила электроснабжение в Майском и Гладосово

Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово.

ГосЧС восстановила электроснабжение в Майском и Гладосово

В четверг вечером, 28 декабря, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками Донецкоблэнерго окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к свету. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, во время проведении ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

В штабе также отметили, что Украина и ее Вооруженные Силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине, в результате осложнения погодных условий, были обесточенными остаются 23 населенных пункта.

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