ГосЧС восстановила электроснабжение в Майском и Гладосово

В четверг вечером, 28 декабря, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям совместно с органами местного самоуправления и сотрудниками Донецкоблэнерго окончательно подключили прифронтовые населенные пункты Майское и Гладосово к свету. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции, во время проведении ремонтно-восстановительных работ, присутствовали представители специальной наблюдательной миссии ОБСЕ.

В штабе также отметили, что Украина и ее Вооруженные Силы всесторонне поддерживают и помогают гражданскому населению, восстанавливая социальную инфраструктуру и частные дома, которые были повреждены в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине, в результате осложнения погодных условий, были обесточенными остаются 23 населенных пункта.