18:22 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине за неделю гриппом заболели 182 тысячи граждан

В течение 18-24 декабря гриппом и ОРВИ в нашей стране заболело 182 393 человека.

В Украине за неделю гриппом заболели 182 тысячи граждан

При этом летальных случаев не было зарегистрировано. Об этом сказано в информационном бюллетене  за 51-ю неделю. Согласно этим данным – в течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболело 182 393 человека, среди которых 71,0% - это дети до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом среди населения Украины - 470,2 на 100 тысяч населения, а это - на 5,4 % меньше. Чем было в прошлую неделю. За неделю также было зарегистрировано 21 случай гриппоподобных заболеваний. При этом госпитализированы были 32 человека - с “ острой респираторной инфекцией”.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине с 11 по 17 декабря гриппом заболели 193 тысячи граждан.

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