16:50 28.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Стало известно, где будут лечить освобожденных из плена украинцев

Врачи Центрального военного госпиталя Украины и больницы "Феофания" будут обследовать всех освобожденных людей из плена террористов "Л/ДНР".

Стало известно, где будут лечить освобожденных из плена украинцев

Об этом стало известно из сюжета "ТСН".

Отметим, что бойцов доставили в госпиталь в 3:00 ночи, в данный момент они отдыхают. Их разместили в разных отделениях: кого-то в хирургии, кто-то в травматологии, ведь у всех разные травмы. Однако с каждым бойцом будет работать психолог.

Обследование продолжится два-три дня и тогда будет известно, кто из военных вернется домой на праздники, а кто из них останется здесь на дальнейшее лечение. Однако до 9 января все мужчины должны обратиться в свои воинские части.

В свою очередь гражданских лиц, которые также были в плену, в "Феофанию" по неизвестным причинам не привезли. Однак, как известно, ранее об их размещении неоднократно заявиляли в Администрации президента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", после резкого обострения боев между украинскими военными и поддерживаемыми Россией сепаратистами стороны прервали обстрелы и провели самый масштабный с начала конфликта обмен пленными.

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