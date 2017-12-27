В Запорожье изъяли тысячу незаконных пиротехнических изделий

По факту было составлено пять административных актов. Об этом передали в отделе коммуникации ГУ ДСНС Украины в регионе. Правоохранители уже посетили места продажи пиротехнических изделий, поговорив с реализаторами и покупателями.

Целью же данного мероприятия являлось предупредить граждан по покупке пиротехники в нелегальных местах. Также требовалось узнать, нарушается ли вообще закон в этой сфере. За день сотрудниками полиции составлено пять административных актов и изъято 1000 незаконных пиротехнических изделий. Дела будут переданы в суд.

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