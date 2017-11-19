Боевики обстреляли жилые дома в Водяном из артиллерии - ФОТО

В результате обстрела разрушены крыши, окна и стены нескольких домов. Как сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по координации и контролю, украинская сторона зафиксировала случаи нарушения режима прекращения огня с применением артиллерийских систем крупного калибра НВФ ОРДО по домам мирных жителей.

По направлению Саханка-Водяное два боеприпаса артиллерийских систем калибра 152 мм попали в жилой сектор в районе улицы Северная, 11 и Дачная, 13 отмеченного населенного пункта. В результате разрывов в жилом доме осколками повреждены стены, окна и крыша, – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным штаба, на территории земельных участков с нежилыми домами были зафиксированы воронки от разрывов снарядов. К счастью, среди местных жителей пострадавших нет, - заверили в пресс-центре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, за 2017 год наблюдатели миссии ОБСЕ заметили около четырех тысяч единиц вооружения. Данное вооружение было размещено с нарушением линии отвода.