09:51 18.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прогноз погоды Украины на сегодня

Украинские синоптики сегодня рекомендуют прихватить с собой зонтики, так как на большей части территории страны пройдут дожди.

Прогноз погоды Украины на сегодня

Об этом передает Украинский гидрометцентр.

По состоянию на 18 ноября, большое количество осадков накроет Львовскую, Хмельницкую, Черновецкую, Тернопольскую области, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне пяти-семи градусов со знаков плюс. На юге страны ожидаемая температура составит от 10 до 12 градусов тепла.

В украинской столицу температура воздуха сохранится на уровне трех-семи градусов тепла, ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью три-восемь метров на секунду. Также в Киеве до и после обеда будет наблюдаться значительная облачность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее гидрометцентр прогнозировал на выходные температуру воздуха в среднем - два-семь градусов тепла.


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