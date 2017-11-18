Прогноз погоды Украины на сегодня

Об этом передает Украинский гидрометцентр.

По состоянию на 18 ноября, большое количество осадков накроет Львовскую, Хмельницкую, Черновецкую, Тернопольскую области, лишь в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков. Температура воздуха днем будет колебаться на уровне пяти-семи градусов со знаков плюс. На юге страны ожидаемая температура составит от 10 до 12 градусов тепла.

В украинской столицу температура воздуха сохранится на уровне трех-семи градусов тепла, ветер ожидается преимущественно юго-восточный, со скоростью три-восемь метров на секунду. Также в Киеве до и после обеда будет наблюдаться значительная облачность.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее гидрометцентр прогнозировал на выходные температуру воздуха в среднем - два-семь градусов тепла.