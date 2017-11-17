Около 70 процентов украинских детей страдают от сексуального насилия

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины Константина Бушуева, ежедневно в стране фиксируется около 25 случаев побега из дома, а также жалобы об сексуальной эксплуатации ребенка со стороны близких людей. Только за 2017 год было зафиксировано 1511 случаев, когда дети стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, в ходе сексуальных преступлений было убито 73 ребенка, еще около 164 человека стали жертвами изнасилований или насильственного удовлетворения половой страсти неестественным путем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном парке изнасиловали и ограбили девушку.