21:41 17.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Около 70 процентов украинских детей страдают от сексуального насилия

Более 70% украинских детей страдают от сексуального насилия. Об этом передает Facebook пресс-службы МВД Украины.

Около 70 процентов украинских детей страдают от сексуального насилия

По словам заместителя председателя Национальной полиции Украины Константина Бушуева, ежедневно в стране фиксируется около 25 случаев побега из дома, а также жалобы об сексуальной эксплуатации ребенка со стороны близких людей. Только за 2017 год было зафиксировано 1511 случаев, когда дети стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, в ходе сексуальных преступлений было убито 73 ребенка, еще около 164 человека стали жертвами изнасилований или насильственного удовлетворения половой страсти неестественным путем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столичном парке изнасиловали и ограбили девушку.


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