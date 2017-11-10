Российские хакеры фильтровали негативные новости о Трампе в Twitter

Анализ расследования, проведенного на основе удаленных аккаунтов Twitter, показывает стратегию российского кибер-вмешательства. А именно задачу быстро реагировать и удалять любые негативные новости о Дональде Трампе, передает агентство Associated Press.

Во время своего расследования издание рассмотрело более 36 тысяч Твитов с 31 августа 2015 года по 10 ноября 2016 года и получило вывод, что Twitter отключил учетные записи, твиты, которых высказывали негативную позицию относительно Дональда Трампа.

Кроме того, сообщается, что учетные записи "America_1st_" и "BatonRougeVoice" игнорировали новости о грубых комментариях Трампа на обвинения в сексуальном домогательстве, распространяя информацию о взломах электронной почты Клинтон.

Напомним, в США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 году обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на огромную интернет-платформу корпорации Yahoo напали хакеры. Согласно информации источника, за все время существования компании было совершено три кибератаки. Так, например, в 2013 году было взломано все три млрд аккаунтов, однако в компании уверены, что объем похищенной информации составлял один млрд пользователей.