10:39 08.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Квоты украинских песен на радио увеличились

С сегодняшнего дня, восьмого ноября, доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30 процентов, при этом ранее квота составляла 25 процентов.

Квоты украинских песен на радио увеличились

Об этом  сообщается на сайте Верховной Рады.

В среду в Украине начинается следующий этап внедрения законопроекта о квотах украиноязычных песен и передач на радио - вступают в силу норма.

Предусмотренная переходными положениями закона № 1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

Как заявил накануне вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, за год действия украинских квот радиоаудитория существенно увеличилась.

Он также заявил, что "радиоаудитория не уменьшилось, а увеличилось, и ни одна радиостанция через квоты не прекратила свое существование".

Расчет квоты касается общего объема песен в течение суток, а также от включенных в эфире с 7:00 до 14:00, а также в промежутке времени 15:00 - 22:00.

Кроме того, доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должен составить не менее 55% , ранее составляющих 50%.

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине вступил в силу закон 2054-VIII языковых квотах на телевидении. Соответствующий законопроект обязывает вещателей довести долю контента на государственном языке. На общенациональных каналах до 75 процентов, а в эфирах региональных и местных телекомпаний – до 60 процентов.


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