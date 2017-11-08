Квоты украинских песен на радио увеличились

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В среду в Украине начинается следующий этап внедрения законопроекта о квотах украиноязычных песен и передач на радио - вступают в силу норма.

Предусмотренная переходными положениями закона № 1421-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций".

Как заявил накануне вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко, за год действия украинских квот радиоаудитория существенно увеличилась.

Он также заявил, что "радиоаудитория не уменьшилось, а увеличилось, и ни одна радиостанция через квоты не прекратила свое существование".

Расчет квоты касается общего объема песен в течение суток, а также от включенных в эфире с 7:00 до 14:00, а также в промежутке времени 15:00 - 22:00.

Кроме того, доля передач, в том числе новостных, аналитических или развлекательных блоков, должен составить не менее 55% , ранее составляющих 50%.

За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора.

Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Украине вступил в силу закон 2054-VIII языковых квотах на телевидении. Соответствующий законопроект обязывает вещателей довести долю контента на государственном языке. На общенациональных каналах до 75 процентов, а в эфирах региональных и местных телекомпаний – до 60 процентов.