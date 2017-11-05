09:43 05.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине семь поселков остались без газа

Наземный газопровод диаметром 63 миллиметра оказался поврежден транспортным средством.

На Львовщине семь поселков остались без газа

На Львовщине по итогам ДТП оказался поврежден наземный газопровод, и по итогам данного инцидента без газоснабжения осталось сразу семь населенных пунктов. Такие данные распространил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что в городе Судовая Вишня на Львовщине четвертого ноября 2017 г. неизвестным автотранспортным средством оказался поврежден наземный газопровод (его диаметр - 63 мм). Без природного газа по этой причине осталось сразу семь населенных пунктов (то есть 2432 абонента).

Как сообщал УРА-Информ, вскоре Украина может превратиться в экспортера природного газа.


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