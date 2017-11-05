На Львовщине семь поселков остались без газа

На Львовщине по итогам ДТП оказался поврежден наземный газопровод, и по итогам данного инцидента без газоснабжения осталось сразу семь населенных пунктов. Такие данные распространил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что в городе Судовая Вишня на Львовщине четвертого ноября 2017 г. неизвестным автотранспортным средством оказался поврежден наземный газопровод (его диаметр - 63 мм). Без природного газа по этой причине осталось сразу семь населенных пунктов (то есть 2432 абонента).

Как сообщал УРА-Информ, вскоре Украина может превратиться в экспортера природного газа.