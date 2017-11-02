"Вагнер" вербует наемников в тюрьмах, - СБУ

На сегодняшнем брифинге представители СБУ показали общественности и СМИ материалы разговоров руководителей ЧВК, где четко видно все источники и места вербовки террористов, которые воюют на востоке Украины.

Как оказалось, подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым, и которым предлагают подзаработать. В частности, уголовникам, совершившим тяжкие преступления, предлагают досрочное освобождение. В случае согласия их отправляют на подготовку в специальные лагеря, а затем переправляют на Донбасс.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Служба безопасности Украины задержала человека, который подозревается в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.