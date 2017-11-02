12:54 02.11.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Вагнер" вербует наемников в тюрьмах, - СБУ

"Частная военная компания Вагнера" проводит найм боевиков в тюрьмах. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник аппарата руководителя Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

На сегодняшнем брифинге представители СБУ показали общественности и СМИ материалы разговоров руководителей ЧВК, где четко видно все источники и места вербовки террористов, которые воюют на востоке Украины. 

Как оказалось, подбираются люди, которые имеют военную подготовку с криминальным прошлым, и которым предлагают подзаработать. В частности, уголовникам, совершившим тяжкие преступления, предлагают досрочное освобождение. В случае согласия их отправляют на подготовку в специальные лагеря, а затем переправляют на Донбасс.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Служба безопасности Украины задержала человека, который подозревается в совершении теракта, в котором погиб полковник СБУ Александр Хараберюш.


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