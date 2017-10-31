Украину накроет штормовой циклон

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала 1+1.

Сообщается, что из-за мощного урагана в городе Черновцы не смог сесть пассажирский самолет. По словам правоохранительных органов, борт вылетел из столицы и через несколько часов вернулся в аэропорт Борисполь.

Также стало известно, что непогода бушевала на Буковине, Львовщине и Прикарпатье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Германию обрушился новый мощный ураган "Герварт". При этом в период с четырех до пяти часов утра шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.

Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии.