15:27 31.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украину накроет штормовой циклон

В украинском государстве объявили штормовое предупреждение. Циклон Герварт пришел в нашу страну из Скандинавии и накануне устроил проблем на западе Украины

Украину накроет штормовой циклон

Об этом стало известно из сюжета украинского телеканала 1+1.

Сообщается, что из-за мощного урагана в городе Черновцы не смог сесть пассажирский самолет. По словам правоохранительных органов, борт вылетел из столицы и через несколько часов вернулся в аэропорт Борисполь.

Также стало известно, что непогода бушевала на Буковине, Львовщине и Прикарпатье.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Германию обрушился новый мощный ураган "Герварт". При этом в период с четырех до пяти часов утра шторм был настолько силен, что в Бранденбурге и Берлине из-за падения деревьев были заблокированы главные автобаны.

Немецкая железная дорога сообщила об остановке движения поездов во многих частях Германии. 


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