22:32 30.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция ввела план-перехват "Сирена" в связи расстрелом автомобиля Окуевой

В Национальной полиции Украины подтвердили информацию о гибели добровольца Амины Окуевой.

Полиция ввела план-перехват

По данным правоохранителей в Киевской и соседних областях в связи с произошедшим введен плана-перехвата "Сирена". Как пояснил в понедельник, 30 октября, спикер Нацполиции Ярослав Тракало, на место выехал руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Сейчас продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников. Просьба к водителям с пониманием относиться к проверке транспортных средств полицейскими, - отметил Тракало, добавив, что "Сирену" вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Напомним как сообща УРА-Информ, в результате расстрела неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области скончалась доброволец АТО Амина Окуева и получил ранения ее супруг Адам Осмаев.


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