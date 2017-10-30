Полиция ввела план-перехват "Сирена" в связи расстрелом автомобиля Окуевой

По данным правоохранителей в Киевской и соседних областях в связи с произошедшим введен плана-перехвата "Сирена". Как пояснил в понедельник, 30 октября, спикер Нацполиции Ярослав Тракало, на место выехал руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев.

Сейчас продолжаются мероприятия по розыску и задержанию вооруженных преступников. Просьба к водителям с пониманием относиться к проверке транспортных средств полицейскими, - отметил Тракало, добавив, что "Сирену" вводят, когда происходит розыск вооруженных и других преступников, представляющих повышенную общественную опасность.

Напомним как сообща УРА-Информ, в результате расстрела неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области скончалась доброволец АТО Амина Окуева и получил ранения ее супруг Адам Осмаев.