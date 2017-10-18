Экс-руководитель донецкой сети супермаркетов будет отстаивать доброе имя в суде

Поводом для иска стало распространённое в ряде СМИ заявление, сделанное якобы от имени Бурун. В заявлении содержатся признания в работе сети "Обжора" на временно неконтролируемых территориях Донетчины, а также обвинения основателя сети супермаркетов, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в финансировании терроризма.

Заявление написано на бланке частного нотариуса Анны Павловской из Днепра, чьё имя фигурировало в ряде уголовных дел о квартирном рейдерстве в Киеве и Днепре. Если верить пострадавшим, именно нотариус Павловская заверяла фиктивные договоры о купле-продаже объектов недвижимости, благодаря которым рейдеры вступали во владение недвижимостью. Участие в истории нотариуса с сомнительной репутацией, по мнению Бурун, служит дополнительным подтверждением фиктивности сделанного от её имени заявления.

Сама Е. Бурун категорически отрицает своё авторство и обращает внимание на ряд хронологических ошибок, допущенных авторами документа. В частности, в заявлении говорится, что Вячеслав Соболев поступил на государственную службу в 2007 году, переехав в Киев, хотя общеизвестно, что это случилось в 2005-м, когда основатель торговой сети стал заместителем донецкого городского головы. Также авторы заявления упомянули тот факт, что с июня 2014-го все украинские предприятия в Донецке были перерегистрированы согласно "законам" террористической организации "ДНР" - несмотря на то, что в действительности такая "перерегистрация" началась не раньше весны 2015-го.

Стоит отметить, что заявление от имени Евгении Бурун не было первым. Документ аналогичного содержания, написанный от имени анонимной группы граждан, распространили годом ранее. Отвечая на обвинения, Вячеслав Соболев заявил, что предполагаемым заказчиком анонимки могла быть известная в Донецке группа рейдеров во главе с судьей Высшего хозсуда Артуром Емельяновым. Евгения Бурун, напротив, считает, что фальшивое заявление могли написать политические противники депутата в Киевском облсовете.

Источник: From-ua.com