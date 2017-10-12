Береза намерен инициировать закон о порядке на стадионах

Как написал на своей страничке в социальной сети сегодня утром политик, на стадионе были дети. Их не было кому защитить. На матч приехало 700 школьников из сел области, среди которых много сирот из интернатов.

Представьте ситуацию, когда куча подонков, разметая на своем пути малышню, избивая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики СК "Днепр-1". А полиция и стюарды при этом действовали совершенно неадекватно, можно сказать совсем не действовали, - рассказал народный депутат, добавив, что сделает все возможное, "чтобы на футбольные стадионы вернулись полицейские".

Береза также выразил надежду, что в ближайшее время состоится заседание Федерации футбола Украины и Профессиональной футбольной лиги и он намерен обратится к президенту ФФУ Андрею Павелко с предложением обсудить ситуацию на стадионах, и "если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах", - заявил Береза, отметив, что должны появиться приговоры, например, пожизненный запрет посещать матчи. Иначе мы не создадим новую футбольную идеологию, - уверен народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду вечером, 11 октября, на стадионе " Днепр-Арена" во время матча 16-го тура второй лиги фанаты футбольного клуба "Днепр" избили президента клуба "Днепр-1", народного депутата от "Народного фронта" Юрия Березу.