Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что таким образом музей-заповедник "перешел в республиканскую собственность".

Как известно, Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.

Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения — главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения", — добавили в Госкомрегистре.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.