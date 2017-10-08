Ханский дворец в аннексированном Крыму передали в "республиканскую собственность"

Подконтрольный Кремлю Государственный комитет по регистрации и кадастру в аннексированном Крыму, зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца в Бахчисарае.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что таким образом музей-заповедник "перешел в республиканскую собственность".
Как известно, Ханский дворец - памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.
Дворец входит в состав Бахчисарайского историко-культурного заповедника, а также является кандидатом на внесение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
"Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения — главный, гаремный, конюшенный, кухонный и свитский корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения", — добавили в Госкомрегистре.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер заявил, что США не признают аннексию Крыма даже после того как Российская Федерация вернет оккупированные районы Луганской и Донецкой областей.