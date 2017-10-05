В двух областях Украины включили отопление

Так, отопление было решенное начать с учреждений социальной сферы. Такие решения уже ранее приняли в местных органах власти. Согласно данным горсовета - со вчерашнего дня – четвертого октября - во Владимире-Волынском отапливать начали местные социальные учреждения.

Тепло подали в центр проживания одиноких людей, а также в районную больницу. Также отопление было включено в учебных заведениях и роддоме н.п. Ковель. Как отметили при этом в Хмельницком горсовете, с четвертого октября стартовал отопительный сезон в учреждениях соцсферы города, вне зависимости от форм собственности. Более того, было также включено отопление в общеобразовательных учебных заведениях Каменца-Подольского.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомире отопительный сезон хотят начинать 12 октября.