Группу копателей янтаря задержали в Житомирской области - ФОТО

По словам полицейских, мужчин задержали вчера во время патрулирования территории Олевского района.

Четверо старателей работали вблизи селом Шебедиха. Трое мужчин и женщина с помощью мотопомпы размывали почву для дальнейшего поиска янтаря.

"С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Олевского отделения полиции изъяли мотопомпу, пожарные рукава, заборник для воды и другое оборудование, с помощью которого копатели осуществляли незаконный промысел ", - говорится в сообщении полиции.

В данное время, начато уголовное производство Уголовного кодекса Украины.

Подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до трех лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сотрудники таможенной службы в пункте пропуска "Борисполь" обнаружили партию янтаря в 12 кг, которую пытались незаконно вывезти в Китай.