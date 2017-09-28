16:50 28.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Группу копателей янтаря задержали в Житомирской области - ФОТО

В Житомирской области задержали группу копателей янтаря. Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Житомирской области.

Группу копателей янтаря задержали в Житомирской области - ФОТО

По словам полицейских, мужчин задержали вчера во время патрулирования территории Олевского района.

Четверо старателей работали вблизи селом Шебедиха. Трое мужчин и женщина с помощью мотопомпы размывали почву для дальнейшего поиска янтаря.

"С места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Олевского отделения полиции изъяли мотопомпу, пожарные рукава, заборник для воды и другое оборудование, с помощью которого копатели осуществляли незаконный промысел ", - говорится в сообщении полиции.

В данное время, начато уголовное производство Уголовного кодекса Украины.

Подобные противоправные действия наказываются штрафными санкциями, ограничением или лишением свободы сроком до трех лет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", сотрудники таможенной службы в пункте пропуска "Борисполь" обнаружили партию янтаря в 12 кг, которую пытались незаконно вывезти в Китай. 


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