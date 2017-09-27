23:29 27.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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СНБО разрешил жителям Калиновки вернуться домой

Жители Калиновки, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже сегодня смогут вернуться домой.

СНБО разрешил жителям Калиновки вернуться домой

Уже сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой. Об этом в среду, 27 сентября, сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль.

По его словам, принято решение, что людей будут возвращать. В течение дня сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям исследовали все улицы в Калиновке, все боеприпасы были собраны, заверил он.

Напомним, в Минообороны заявили, что на военном складе под Калиновкой больше не фиксируются взрывы.

Как сообщал УРА-Информ, вечером 26 сентября начались взрывы на территории арсенала Минобороны Украины вблизи города Калиновка. По данным, имеющимся в открытых источниках, на складах хранится 188 тысяч тонн боеприпасов – десять тысяч условных вагонов, включая ракеты для РСЗО Смерч, Ураган и Град.


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