Кодекс по обращении с отходами может появиться в Беларуси

Об этом сообщил начальник управления белорусского Министерства Руслан Михалевич.

По словам министра, сейчас проходит комплексная корректировка законодательства об обращении с отходами, в том числе с учетом проекта декрета о либерализации условий для бизнеса. Такая система действует и в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии,Германии

Планируется что с учетом положений, стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами, законодательство выйдет на единый документ. Таким образом, документ должен быть введен в действие к 2020 году. Кроме того, соответствующий проект будет включать все положения Нацстратегии.

Кстати, Беларусь разработала план действий в этой сфере в соответствие с европейскими стандартами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в городе Львове убрали 677 перенакопленных мусорных площадок.