12:40 15.09.2017 | Общество | Новости
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Кодекс по обращении с отходами может появиться в Беларуси

Правительство Беларуси в ближайшие время намерено разработать кодекс, регулирующий сферу обращения с отходами.

Кодекс по обращении с отходами может появиться в Беларуси

Об этом сообщил начальник управления белорусского Министерства Руслан Михалевич.

По словам министра, сейчас проходит комплексная корректировка законодательства об обращении с отходами, в том числе с учетом проекта декрета о либерализации условий для бизнеса. Такая система действует и в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии,Германии

Планируется что с учетом положений, стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами, законодательство выйдет на единый документ. Таким образом, документ должен быть введен в действие к 2020 году. Кроме того, соответствующий проект будет включать все положения Нацстратегии.

Кстати, Беларусь разработала план действий в этой сфере в соответствие с европейскими стандартами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в городе Львове убрали 677 перенакопленных   мусорных площадок.


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