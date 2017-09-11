10:35 11.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луцке во время забега погиб бегун

В Луцке во время традиционного для города марафона на 21 км умер участник. Об этом передает пресс-служба сектора коммуникации управления Национальной полиции в Волынской области.

В Луцке во время забега погиб бегун

На проспекте Воли, в центре Луцка, почувствовал нездоровье один из бегунов. Мужчина присел на землю, а через несколько мгновений потерял сознание.

Зрители и другие участники пытались сделать все возможное, чтобы привести в себя человека. Люди сумели оказать первую медицинскую помощь и вызвать медиков. Последним так и не удалось реанимировать потерпевшего.

Тело умершего мужчины отправили для проведения экспертизы. Врачи подозревают, что у мужчины могли быть проблемы с сердцем и сосудами.

Ранее в городе уже проходили забеги на 5,10 и 15 км.

Вчера в Киеве также стартовал марафон.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по причине проведения в столице мероприятия "Intersport Ukraine Run" в центре города вскоре будет ограничено движение.


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