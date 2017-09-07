11:55 07.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Задержан убийца пенсионерок

В Винницкой области полицейские задержали опасного рецидивиста, убивавшего пенсионерок. Об этом передает пресс-служба полиции Винницкой области.

Задержан убийца пенсионерок

По информации ведомства, в службу пришло сообщение об смерти 77-летней женщины от удушения. Во время того как правоохранители осматривали дом, поступило еще одно уведомление о смерти 87-летней пенсионерки.

Убийца был задержан почти моментально. Ним оказался 25-летний местный, ранее судимый за разбой и изнасилование.

Полиция установила, что мужчина требовал деньги у старушек, однако получив отказ принялся душить женщину. Обыскав дом он нашел лишь две тыс гривен, которые потратил на покупку спиртных напитков.

Задержанному преступнику грозит 15-ть лет лишения свободы за умышленное убийство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно служащие патрульной полиции Киевщины провели задержание пенсионера – за совершенное им убийство.


 
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