Во вторник в Украине похолодает, на большей части страны продут дожди

Дожди пройдут на западе, севере, в Киеве и в Черкасской области. В то же время на остальной территории страны - переменная облачность. Ветер юго-западный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха немного опустится и составит 17-19 теплых градусов.

В Киеве сегодня ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем будет от 17 до 19 теплых градусов.

На западе страны во вторник местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью удержится в пределах 6-13 градусов со знаком плюс. Днем будет от 11 до 19 градусов тепла.

В северных регионах утром местами кратковременный дождь, гроза. Днем будет сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 8-14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 14-19 градусов.

В центре Украины сегодня будет сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 19-26 градусов.

На востоке страны 5 сентября также сухо и даже жарко. Ночь. Столбики термометров покажут от 11 до 17 градусов со знаком плюс. Днем воздух раскалится до 22-27 градусов.

На юге Украины также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-18 градусов. Днем будет от 21 до 28 жарких градусов.

В Крыму осадков сегодня также не предвидится. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.