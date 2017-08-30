23:28 30.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Профильное министерство намерено перевести на желтые номерные знаки всех легальных перевозчиков

Министерство инфраструктуры намерено перевести все автобусы легальных перевозчиков на номерные знаки желтого цвета.

Профильное министерство намерено перевести на желтые номерные знаки всех легальных перевозчиков

Соответствующие консультации уже проводятся в перевозчиками. Об этом в среду, 30 августа, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, сегодня уже есть откровенные приверженцы этого перевода, однако есть и антагонисты. Я не уверен, что это наилучшая идея, но думаю, мы еще проведем консультации на базе Мининфраструктуры, а тогда уже будет принято окончательное решение, - пояснил министр, добавив, что нормативный акт уже наработан и находится на согласовании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с 15 июля повысилась до пяти гривен в метрополитене и до четырех гривен в наземном транспорте.


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