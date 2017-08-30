Профильное министерство намерено перевести на желтые номерные знаки всех легальных перевозчиков

Соответствующие консультации уже проводятся в перевозчиками. Об этом в среду, 30 августа, сообщил журналистам министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, сегодня уже есть откровенные приверженцы этого перевода, однако есть и антагонисты. Я не уверен, что это наилучшая идея, но думаю, мы еще проведем консультации на базе Мининфраструктуры, а тогда уже будет принято окончательное решение, - пояснил министр, добавив, что нормативный акт уже наработан и находится на согласовании.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, стоимость проезда в коммунальном транспорте Киева с 15 июля повысилась до пяти гривен в метрополитене и до четырех гривен в наземном транспорте.