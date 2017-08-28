Потерь среди украинских военных за прошедшие сутки нет

Вместе с тем боевики продолжают нарушать объявленный режим тишины. За минувшие сутки противник 22 раза обстрелял позиции украинских военных. В результате проведения боевых действий потерь среди военнослужащих нет. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба АТО, в конце минувших суток обстановка в районе проведения АТО существенно не изменилась.

Российские наемные войска и подчиненные им боевики не применяли минометы и другое тяжелое вооружение. При этом основные вооруженные провокации вдоль всей линии разграничения и в дальнейшем фиксируются только в нескольких точках.

Так Авдеевская промзона и подступы к поселку Водяное остаются в зоне внимания противника. Тут - более 60 процентов от всех случаев открытия огня за сутки.

На Донецком направлении вечером и ночью враг дважды применял гранатометы и крупнокалиберные пулеметы в районе Авдеевской промзоны. Кроме того, гранатометы противника работали на подступах к Майорскому и Луганскому.

На Приморском направлении вечером бандиты несколько раз применяли крупнокалиберные пулеметы на подступах к Водяному и Лебединскому.

В большинстве случаев обстрелы были не долговременными и имели откровенно провокационный характер, - сообщили в штабе.

Напомним, зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях после введения так называемого " школьного перемирия" количества обстрелов значительно уменьшилось. Об этом говорится в отчете наблюдателей специальной миссии ОБСЕ, опубликованном в воскресенье, 27 августа.