Очередная стрельба в Киеве

Вчера вечером, 27 августа 2017 года, в Подольском районе столицы в ходе стрельбы трое мужчин получили ранение резиновыми пулями. Об этом передает полиция Киева.
Как выяснилось, очевидцы услышали выстрелы на улице Кирилловской возле местного парка.
По прибытию правоохранителей на место было обнаружено, что пострадавшие трое мужчин оказались местными жителями, которые повздорили з группой неизвестных в парке.
При этом сотрудники полиции подчеркнули, что в ходе словесного конфликта один из мужчин достал пистолет и начал стрелять.
Согласно словам медиков, один из потерпевших получил ранение в спину, двое других в область живота и ноги. Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.
Мужчины отказались подавать официальное заявление в полицию.
В настоящее время данное происшествие внесли в Единый реестр досудебных расследований.
Как сообщалось в "УРА-Информ", совсем недавно возле столичного супермаркета, расположенного на улице митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе, произошла стрельба.