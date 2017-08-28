Очередная стрельба в Киеве

Как выяснилось, очевидцы услышали выстрелы на улице Кирилловской возле местного парка.

По прибытию правоохранителей на место было обнаружено, что пострадавшие трое мужчин оказались местными жителями, которые повздорили з группой неизвестных в парке.

При этом сотрудники полиции подчеркнули, что в ходе словесного конфликта один из мужчин достал пистолет и начал стрелять.

Согласно словам медиков, один из потерпевших получил ранение в спину, двое других в область живота и ноги. Пострадавшим была оказана своевременная медицинская помощь.

Мужчины отказались подавать официальное заявление в полицию.

В настоящее время данное происшествие внесли в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось в "УРА-Информ", совсем недавно возле столичного супермаркета, расположенного на улице митрополита Андрея Шептицкого в Днепровском районе, произошла стрельба.