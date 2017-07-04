Суд оставил Нелю Штепу под стражи

Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты об отмене меры пресечения задержанной.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, сегодня на очередном заседании по делу Штепы суд допросил свидетеля со стороны обвинения. На следующем заседании, которое состоится 20 июля, планируется продолжить допрос свидетелей, - пояснили в прокуратуре.

Вместе с тем адвокат бывшего городского головы Дмитрий Марченко заявил, что оснований для содержания его подзащитной под стражей нет.

Мы просили отменить ей меру пресечения, поскольку прокуратура во всех ходатайствах о продлении ареста не обосновывает необходимость содержания Нели Игоревны под стражей. Нет факта, подтвержденного обвинения, на основании которого она должна содержаться под стражей в соответствии с действующим Уголовным Кодексом, - пояснил он, добавив, что прокуратура не указывает ни на какие риски.

Напомним, как сообщал УРА-Информ , Нели Штепа была арестована 13 июля 2014 года.

Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и Создание террористической группы или организации.