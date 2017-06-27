В СБУ рассказали, как обезопасить себя от вируса Petya.A

Как сказано на официальном сайте СБУ, в частности, ведомство рекомендует ни в коем случае не перезагружать включенный нормально работающий компьютер, если есть подозрение, что он может быть заражен, поскольку вирус срабатывает при перезагрузке и зашифровывает все файлы, содержащиеся на компьютере. В ведомстве также советуют сохранить все наиболее ценные файлы на отдельный, не подключенный к компьютеру, носитель, в идеале - резервную копию вместе с операционной системой.

Кроме того, необходимо убедиться, что на всех компьютерных системах установленное антивирусное программное обеспечение функционирует должным образом и использует актуальные базы вирусных сигнатур. При необходимости - установить и обновить антивирусное программное обеспечение.

Для уменьшения риска заражения нужно внимательно относиться ко всей электронной корреспонденции, не загружать и не открывать приложения в письмах из неизвестных адресов. В случае получения письма с известным адресом, который вызывает подозрение относительно его содержания - связаться с отправителем и подтвердить факт отправки письма, - отметили в СБУ, добавив, что советует сделать резервные копии всех критически важных данных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, крупнейшая в истории хакерская атака, которая во вторник, 27 июня, была осуществлена на Украину, распространяется по всему миру.