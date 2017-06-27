Более 30 мин выпустили на донецком направлении

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В сообщении говорится, что основные боевые действия вчера велись на участке фронта Каменка-Авдеевка. Перемирие врагом абсолютно не соблюдается. В течение суток суммарно боевики здесь были активными более 5 часов, открывая огонь из легкого вооружения и из минометов. По подсчетам генерального штаба на тамошний позиции сил АТО, в течение суток враг выпустил более 30 минометных снарядов.

Отмечается, что враг также нарушил режим тишины на Светлодарской дуге, проведя получасовой обстрел из гранатометов вблизи Луганского.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Луганске террористы взорвали автомобиль майора ФСБ.