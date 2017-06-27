18:45 27.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 30 мин выпустили на донецком направлении

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска выпустили более 30 минометных снарядов по позициям сил АТО на донецком направлении.

Более 30 мин выпустили на донецком направлении

Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

В сообщении говорится, что основные боевые действия вчера велись на участке фронта Каменка-Авдеевка. Перемирие врагом абсолютно не соблюдается. В течение суток суммарно боевики здесь были активными более 5 часов, открывая огонь из легкого вооружения и из минометов. По подсчетам генерального штаба на тамошний позиции сил АТО, в течение суток враг выпустил более 30 минометных снарядов.

Отмечается, что враг также нарушил режим тишины на Светлодарской дуге, проведя получасовой обстрел из гранатометов вблизи Луганского.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Луганске террористы взорвали автомобиль майора ФСБ.


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