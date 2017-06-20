20:32 20.06.2017 | Общество | Новости
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В ЕС решили обновить дизайн шенгенской визы

Совет Европейского союза во вторник, 20 июня, принял регламент, предусматривающий обновление дизайна шенгенской визы.

В ЕС решили обновить дизайн шенгенской визы

Данная информация появилась на сайте Совета ЕС. В сообщении говорится, что регламент устанавливает новый общий дизайн визовых наклеек для повышения уровня безопасности и предотвращения подделок.

Отмечается, что новый регламент, скорее всего, будет окончательно утвержден в начале июля Советом Евросоюза и Европейским парламентом, а затем опубликован в Официальном журнале ЕС.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Совет ЕС подчеркнул важность отмены для Украины виз.


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