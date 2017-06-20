В ЕС решили обновить дизайн шенгенской визы

Данная информация появилась на сайте Совета ЕС. В сообщении говорится, что регламент устанавливает новый общий дизайн визовых наклеек для повышения уровня безопасности и предотвращения подделок.

Отмечается, что новый регламент, скорее всего, будет окончательно утвержден в начале июля Советом Евросоюза и Европейским парламентом, а затем опубликован в Официальном журнале ЕС.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Совет ЕС подчеркнул важность отмены для Украины виз.