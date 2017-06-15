Безвизовым режимом с ЕС воспользовались уже 6 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной служба Украины.

По предварительным данным, около 51 тыс. граждан Украины следуя в Европу использовали биометрические паспорта.

Таким обраом, 6380 граждан Украины воспользовались возможностями безвизового режима и пересекали границу с новым европейским паспортом.

В свою очередь иные 1373 граждан, следовали через авиационные пункты пропуска. Остальные использовали железнодорожный транспорт или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина запускает процесс о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в Японию.