09:30 15.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Безвизовым режимом с ЕС воспользовались уже 6 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

С начала действия безвиза за границу с Европейским союзом отправились почти 6400 украинцев.

Безвизовым режимом с ЕС воспользовались уже 6 тысяч украинцев, - Госпогранслужба

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной служба Украины.

По предварительным данным, около 51 тыс. граждан Украины следуя в Европу использовали биометрические паспорта. 

Таким обраом, 6380 граждан Украины воспользовались возможностями безвизового режима и пересекали границу с новым европейским паспортом.

В свою очередь иные 1373 граждан, следовали через авиационные пункты пропуска. Остальные использовали железнодорожный транспорт или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска на границе с ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украина запускает процесс о предоставлении украинцам права на безвизовые поездки в Японию.


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