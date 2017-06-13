В Донецкой области начали строить новый газопровод для Авдеевки

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

По его словам, Авдеевка уже шестой день без газа - с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. В связи с этим в городе объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня.

Также Жебривский подчеркнул, что стоимость строительства газопровода составляет 59 млн гривен.

"Договариваемся, чтобы часть работ профинансировал Метинвест, поскольку по газопроводу газ будет поступать и на Авдеевский коксохимзавод", - добавил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", боевики вновь обстрелял частный сектор Авдеевки. При этом обстрел начался после девяти часов вечера понедельника и велся практически всю ночь. Стреляли в основном из танков.