"Первый деловой телеканал" стал абсолютным фаворитом в номинации"Лучший канал деловых новостей" - ФОТО

Соответствующие голосование проходило открыто на протяжении 2016 года, и каждый желающий мог принять в нем участие.

Таким образом, "Первый деловой телеканал" суммарно набрав наибольшее количество баллов от трех респондентских групп: экспертов медиа-отрасли, публичных людей и телезрителей.

Получать признание своих зрителей и победные позиции в рейтингах голосований – огромная честь для всей команды телеканала. Поскольку, все сотрудники "Первого делового" ежедневно работают над честностью и объективностью своих новостей.

В этом году особенно много победителей было представлено безрецептурными препаратами и средствами для красоты и здоровья. Также неповторимую атмосферу праздника создавали одаренные звезды украинского шоу-бизнеса, в часности Владимир Дорош, группы Люмьер и Epolets, Мариэтта, MELOVIN и другие.

А вот праздничную программу традиционно открывал ведущий Павел Костицын. Благодаря ему шоу-программа церемонии была динамичной и атмосферной на протяжении всего вечера.

Стоить отметить, что "Фавориты Успеха" — единственный публичный и честный рейтинг брендов, городской инфраструктуры, товаров, услуг, СМИ и шоу-бизнеса. Конкурс проводится ежегодно с 2003 года, является полностью независимым с прозрачной методикой исследования.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за значительные достижения в сфере телевещания телеканал "Первый деловой" стал лауреатом в номинации "Информационно-новостной телеканал года".