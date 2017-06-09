11:52 09.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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"Первый деловой телеканал" стал абсолютным фаворитом в номинации"Лучший канал деловых новостей" - ФОТО

Восьмого июня состоялось долгожданное ежегодное событие - XIV церемония награждения победителей конкурса "Фавориты Успеха". Разделить свой триумф в этот праздничный вечер удостоился "Первый деловой телеканал", который уже не первый год становится абсолютным фаворитом в категории делового телевидения.

Соответствующие голосование проходило открыто на протяжении 2016 года, и каждый желающий мог принять в нем участие. 

Таким образом, "Первый деловой телеканал" суммарно набрав наибольшее количество баллов от трех респондентских групп: экспертов медиа-отрасли, публичных людей и телезрителей.

 

Получать признание своих зрителей и победные позиции в рейтингах голосований – огромная честь для всей команды телеканала. Поскольку, все сотрудники "Первого делового"  ежедневно работают над честностью и объективностью своих новостей.

В этом году особенно много победителей было представлено безрецептурными препаратами и средствами для красоты и здоровья. Также неповторимую атмосферу праздника создавали одаренные звезды украинского шоу-бизнеса, в часности Владимир Дорош, группы Люмьер и Epolets, Мариэтта, MELOVIN и другие.

А вот праздничную программу традиционно открывал ведущий Павел Костицын. Благодаря ему шоу-программа церемонии была динамичной и атмосферной на протяжении всего вечера.

Стоить отметить, что "Фавориты Успеха" — единственный публичный и честный рейтинг брендов, городской инфраструктуры, товаров, услуг, СМИ и шоу-бизнеса. Конкурс проводится ежегодно с 2003 года, является полностью независимым с прозрачной методикой исследования.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", за значительные достижения в сфере телевещания телеканал "Первый деловой" стал лауреатом в  номинации "Информационно-новостной телеканал года".


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