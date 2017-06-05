Попрощаться с Любомиром Гузаром пришли тысячи граждан

Люди прибыли в столичный Патриарший Собор, ведь именно здесь пятого июня похоронят Л. Гузара – архиепископа и экс-главу УГКЦ. Про это передают украинские СМИ сегодня.

В храме уже в 11-ть утра стартовала Скорбящая литургия – с целью погребения в итоге Любомира Гузара. Блаженнейшего Любомира планируют также похоронить в указанном храме.

Как сообщал УРА-Информ, Любомир Гузар умер вследствие длительного и тяжелого заболевания – 31-го мая 2017 года. Он умер на 85-ом году жизни. П. Порошенко ранее выразил свои соболезнования в связи с кончиной предстоятеля УГКЦ.